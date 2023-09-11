Россияне формируют отряды наемников из числа мигрантов из Средней Азии, - АТЕШ

Об этом информирует движение АТЕШ.

Отмечается, что в ряде воинских частей РФ создаются отдельные подразделения среди мигрантов из Средней Азии. Такие подразделения обозначаются эмблемой "А", что значит Азия.

По данным АТЕШ, набираются туда мигранты, желающие заработать или получить гражданство России. Это позволит ненадолго отсрочить вторую массовую волну мобилизации, запланированную этой осенью.

"Мы в очередной раз убеждаемся, что разговоры и призывы на пропагандистских федеральных каналах не беспричинны. Они транслируют актуальные действия или планы руководства страны-оккупанта. Впрочем, это дополнительные возможности для движения "АТЕШ" проникнуть в ряды России", - добавляют в движении.