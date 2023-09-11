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Главная Война с Россией Россияне формируют отряды наемников из числа мигрантов из Средней Азии, - АТЕШ

Россияне формируют отряды наемников из числа мигрантов из Средней Азии, - АТЕШ

11 сентября, 2023 понедельник
10:55
Война с Россией

В ряде воинских частей России создают отдельные подразделения наемников среди мигрантов из Средней Азии, чтобы отсрочить всеобщую мобилизацию

Об этом информирует движение АТЕШ.

Отмечается, что в ряде воинских частей РФ создаются отдельные подразделения среди мигрантов из Средней Азии. Такие подразделения обозначаются эмблемой "А", что значит Азия.

По данным АТЕШ, набираются туда мигранты, желающие заработать или получить гражданство России. Это позволит ненадолго отсрочить вторую массовую волну мобилизации, запланированную этой осенью.

"Мы в очередной раз убеждаемся, что разговоры и призывы на пропагандистских федеральных каналах не беспричинны. Они транслируют актуальные действия или планы руководства страны-оккупанта. Впрочем, это дополнительные возможности для движения "АТЕШ" проникнуть в ряды России", - добавляют в движении.

  • 3 сентября разведка Великобритании в отчете отмечала , что для того чтобы не осуществлять внутреннюю мобилизацию перед президентскими выборами 2024 года, Россия вербует иностранцев на войну против Украины. Британское минобороны отмечало, что в России есть не менее шести миллионов мигрантов из Средней Азии, которых Кремль, вероятно, считает потенциальными новобранцами.
Россия
мигранты
мобилизация
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