Об этом в эфире Эспрессо заявил ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Евгений Дикий.

"Планирующие бомбы позволяют врагу не только работать на линии столкновения. Они не залетают за нее, потому что очень боятся нашей ПВО. Проблема в том, что с этими новыми планирующими бомбами они получили возможности сбрасывать эти бомбы примерно в 20 км от линии столкновения, а бомба еще залетает на 40-50 км. Они оставляют себе 20 км запаса, чтобы мы их не могли ничем достать. Бомбы залетают достаточно точно", - заявил он.

Дикий рассказал, как оккупанты их делают.

"Россияне берут старые авиабомбы, которых у них в запасах очень много. К ним добавляют GPS-головку наводки и два крылышка. Она тогда летит дальше и относительно точно. Это очень серьезная угроза нашим штабам, нашим складам - тыловой инфраструктуре. Единственное, что нас спасает - это пока малосерийное, полукустарное производство.Они за месяц могут перерабатывать на такие "умные", крылатые где-то 20, максимум 30 бомб.Русские это делают именно на заводах, но эта полукустарность вызвана тем, что электронные компоненты они не производят. Они подсанкционны, их завозят малыми партиями через третьи страны. Вот это пока узкое место", - подытожил эксперт.