Россияне – это нацисты, убивающие гражданское население. Они - не вторая армия мира и боятся воевать против ВСУ, - канадский снайпер Валли
Канадский снайпер Валли считает, что мир ошибался, когда назвал российскую армию второй по мощи в мире
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV
“Каждая война разная. Война против ИГИЛ отличалась против Талибана. Каждая война, на которой я побывал, была разной. Это были мои миссии. Война в Украине очень жестокая. У россиян очень много мощного и современного оружия. Мы всегда говорили, что у них вторая по мощи армия в мире, но теперь мы знаем, что это совсем неправда. Украинцы бьют российскую армию, хотя у вас гораздо меньше вооружений, мощных установок и самолетов. Не так, чтобы разгромить полностью, но ВСУ дают им достойный ответ. – рассказал Валли.
Валли считает, что основным отличием армии РФ против ВСУ есть лишь наличие мощного оружия, которое они хаотично используют против гражданского населения Украины.
«Я считаю, что россияне не сильные воины. Они все разрушают и хаотично стреляют по гражданскому населению. Они стреляют в здания, даже если там никого нет. Когда я был Ирпени, они все разрушали. Да, они убивали небольшое количество солдат, но преимущественно расстреливали гражданских граждан. Хочу подчеркнуть, что россияне все это делают не перед ВСУ. Там, где есть ВСУ, россияне боятся. Боятся воевать против ВСУ и ведут себя как нацисты”, – добавил Валли.
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