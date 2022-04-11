English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россияне – это нацисты, убивающие гражданское население. Они - не вторая армия мира и боятся воевать против ВСУ, - канадский снайпер Валли
Эксклюзив

Россияне – это нацисты, убивающие гражданское население. Они - не вторая армия мира и боятся воевать против ВСУ, - канадский снайпер Валли

11 апреля, 2022 понедельник
12:45
война с Россией

Канадский снайпер Валли считает, что мир ошибался, когда назвал российскую армию второй по мощи в мире

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV

“Каждая война разная. Война против ИГИЛ отличалась против Талибана. Каждая война, на которой я побывал, была разной. Это были мои миссии. Война в Украине очень жестокая. У россиян очень много мощного и современного оружия. Мы всегда говорили, что у них вторая по мощи армия в мире, но теперь мы знаем, что это совсем неправда. Украинцы бьют российскую армию, хотя у вас гораздо меньше вооружений, мощных установок и самолетов. Не так, чтобы разгромить полностью, но ВСУ дают им достойный ответ. – рассказал Валли.

Валли считает, что основным отличием армии РФ против ВСУ есть лишь наличие мощного оружия, которое они хаотично используют против гражданского населения Украины.

«Я считаю, что россияне не сильные воины. Они все разрушают и хаотично стреляют по гражданскому населению. Они стреляют в здания, даже если там никого нет. Когда я был Ирпени, они все разрушали. Да, они убивали небольшое количество солдат, но преимущественно расстреливали гражданских граждан. Хочу подчеркнуть, что россияне все это делают не перед ВСУ. Там, где есть ВСУ, россияне боятся. Боятся воевать против ВСУ и ведут себя как нацисты”, – добавил Валли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
10 апреля, 2022 воскресенье
Зеленский рассказал, на каких условиях возможен мир с Россией
Су-34
10 апреля, 2022 воскресенье
Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-34, пытавшийся атаковать Николаев
мобілізовані з ОРДЛО
9 апреля, 2022 суббота
Оккупанты планируют провести референдум о присоединении ОРДЛО до конца апреля – начала мая, – правозащитник
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.06
  • EUR
    Покупка 31.76
    Продажа 32.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
11 апреля
13:54
В Киевской области за сутки задержали 8 мародеров, - глава ОВА
13:48
В марте по программе для беженцев в США попали 12 украинцев
13:32
Неизвестные в гражданском уничтожили в оккупированном Херсоне мемориал "Слава Украине!", - СМИ
13:25
Европейские провайдеры включают в себя Еспресо в свои сети
13:25
Эксклюзив
Рефат Чубаров
В Ростове ежедневные судилища крымских татар, – Чубаров
13:08
В шестом пакете санкций ЕС против РФ есть пункт об ограничениях на экспорт нефти, - глава МИД Литвы
12:53
Европейская Солидарность
Требуем вернуть в эфир Еспресо, Прямой и 5 канал и наказать виновных в информационной диверсии, которая подрывает единство Украины, – заявление фракции "Европейская Солидарность"
12:35
В Украине заработала бесплатная платформа для релокации бизнеса
12:34
Во Львов прибыл отряд французских жандармов, которые будут помогать в расследовании российских военных преступлений
12:33
Зеленский заявил о десятках тысяч погибших в Мариуполе
12:14
Швейцария не будет устанавливать ограничения на количество украинских беженцев в стране
12:13
Главой новосозданной Константиновской городской военной администрации стал Алексей Рослов, - Донецкая ОВА
12:01
Эксклюзив
Марин Ле Пен
Агитационный поворот тем дал рост рейтинга Марин Ле Пен, – политтехнолог
12:00
Не десятилетия и не пятилетки: В Офисе президента рассказали, когда следует ожидать вступления Украины в ЕС
11:28
Экс-меру Рубежному сообщили о подозрении в коллаборационизме
11:28
Кулеба
Москва разворачивает масштабную дезинформационную кампанию, чтобы сорвать поставки оружия в Украину, - Кулеба
11:18
"Действия оккупантов направлены на усложнение освобождения города для ВСУ": Денисова о том, что россияне заставляют детей ходить в школу на грани ведения боев
11:12
Эксклюзив
Российские агенты влияния во Франции пытаются изменить мнение французов о войне в Украине, - Аккерман
11:05
Societe Generale
Один из крупнейших французских финансовых конгломератов Société Générale покидает российский рынок
11:03
Ты кто
Диверсанты не пройдут: YouControl создал приложение "TyHto" для мгновенной проверки лиц
10:58
Порошенко передал бойцам 206-го батальона терробороны военное снаряжение и автомобиль
10:56
Ericsson
Телекоммуникационная компания Ericsson объявила, что покидает российский рынок
10:48
В Романовке на Киевщине открыли для проезда временный насыпной мост
10:41
В Украину из-за границы за сутки вернулись более 31 тысячи человек, - Госпогранслужба
10:33
Россияне активно используют в Харьковской области мины отложенного действия, - глава ОВА Синегубов
10:11
Южный мост в Киеве открыли для частного транспорта
10:01
На 11 апреля в Украине согласовали 9 гуманитарных коридоров
09:53
С начала полномасштабной войны в Украине погибли 183 ребенка, - Денисова
09:37
С начала полномасштабной войны в Эстонию прибыли около 30 тыс. украинских беженцев
09:27
Оккупанты с целью взятия Мариуполя могут применить фосфорные бомбы в Донецкой области, - британская разведка
09:07
Более 19 500 военных, 1923 ББМ, 725 танков и 154 самолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины
09:01
Binance
Binance выпустит криптовалютную карту для украинских мигрантов
08:50
Каритас раздаст 20 000 продуктовых наборов пострадавшим от войны
08:40
Оккупанты обстреляли еще одну железнодорожную станцию на востоке Украины: повреждены 5 локомотивов и колеи
08:19
Италия выделила €610 млн в поддержку украинских беженцев
08:15
Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь на $20 млн, - посол
08:04
Эксклюзив
Россияне за 10 апреля 66 раз били по Харьковщине, есть погибшие. Обстрелы не имеют никакого стратегического значения, кроме устрашения, – депутат облсовета
07:49
ВСУ отбили атаку врага под Золотым в Луганской области, - Гайдай
07:28
В Украине появился чатбот о трудовых отношениях в условиях войны
07:14
В ФСБ России провели "чистку" среди кадров, ответственных за разведку и аналитику по ситуации в Украине, - Bellingcat
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV