Россияне еребрасывают старую военную технику из Крыма, вероятно, на Херсонское направление, - движение Атеш

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Указано, что агент движения зафиксировал помещение старой тяжелой российской военной техники, а именно танка и бензовоза, по трассе М17-Е97, которая проходит по территории Крыма и Херсонской области.

Фото: t.me/atesh_ru

"Вероятно, ее везут на Херсонское направление. У врага нарастает паническое настроение. Они готовятся к мощному удару Украины на упомянутом участке фронта", - говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что передали информацию о перемещении техники "в соответствующие учреждения для дальнейших ликвидаций".