Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне еребрасывают старую военную технику из Крыма, вероятно, на Херсонское направление, - движение Атеш

Россияне еребрасывают старую военную технику из Крыма, вероятно, на Херсонское направление, - движение Атеш

13 октября, 2023 пятница
16:07
Война с Россией

Партизаны движения "Атеш" зафиксировали перемещение российской старой военной техники: оккупанты перебрасывают ее из Крыма, вероятно, на Херсонское направление

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Указано, что агент движения зафиксировал помещение старой тяжелой российской военной техники, а именно танка и бензовоза, по трассе М17-Е97, которая проходит по территории Крыма и Херсонской области.

шлях переміщення техніки

Фото: t.me/atesh_ru

"Вероятно, ее везут на Херсонское направление. У врага нарастает паническое настроение. Они готовятся к мощному удару Украины на упомянутом участке фронта", - говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что передали информацию о перемещении техники "в соответствующие учреждения для дальнейших ликвидаций".

  • Ранее партизанское движение "Атеш" сообщило, что фиксирует подготовку российской армии к обороне временно оккупированного Мариуполя.
Украина
Россия
Крым
російська армія
Херсонщина
оккупированные территории
Читайте также:
12 октября, 2023 четверг
Как восполнить недостаток витамина D зимой: советы от МОЗ
Автор Юрий Мартынович
12 октября, 2023 четверг
Что такое сектор Газа и почему палестинцы уже почти столетие воюют с израильтянами
12 октября, 2023 четверг
Враг бросает большинство сил севернее Авдеевки: начальник ГВА о ситуации в городе и вокруг
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.09
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.7
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
13 октября
17:13
Обновлено
Кабмин принял решение о реорганизации Национального авиауниверситета. В НАУ обещают иск в суд
16:54
Эксклюзив
ХАМАС уговаривает "Хезболлу" присоединиться к войне против Израиля, все может решиться в течение суток, - посол Украины в Ливане
16:50
Кабмин отказывается регистрировать петицию с требованием устранить с должности главу ГАСУ Басалаеву, - волонтер
16:49
Германия предоставила Украине еще один пакет помощи в дополнение к ранее объявленному
16:47
Обновлено
Взрыв в Севастополе: в ВМС официально подтвердили второе поражение патрульного корабля "Павел Державин"
16:44
Футболист "Шахтера" скрылся после матча в Бельгии. В России заявили, что Роспутько попросил об убежище
16:37
В суд передали дела в отношении шести экс-беркутовцев - исполнителей массовых расстрелов на Майдане
16:36
Эксклюзив
Активные боевые действия на Авдеевском направлении могут идти месяцы, - главред Defense Express Катков
16:27
"Ла Палисиада", "Люксембург, Люксембург" и "20 дней в Мариуполе": национальная премия "Киноколо" объявила победителей
16:25
Дедлайн – конец октября: оккупанты поставили ультиматум родителям, чьи дети не получили паспорта РФ
16:25
Младенец
Ученые выяснили, что сознание может появиться еще до нашего рождения
16:23
"Я считаю, что спорт – это и есть политика", - Ребров
16:10
Обновлено
Оккупанты обстреляли пригород Херсона: ранены два человека
15:48
Обновлено
Глава минобороны США и МИД Италии, президенты Европарламента и Еврокомиссии прибыли в Израиль
15:39
"Единое спасение для украинцев – Россия": украинскому экс-разведчику, распространяющему пропаганду РФ, сообщили о подозрении
15:37
Вице-президент Еврокомиссии отметила прогресс Украины в выполнении требований по членству в ЕС
15:28
РФ тратит миллионные бюджеты в Африке на пропаганду и нарративы против Украины и Запада, - историк Субх
15:25
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:21
Обновлено
В Мелитополе Движение сопротивления подорвало поезд, ежедневно возивший из Крыма боеприпасы и горючее
15:02
Армия РФ обстреляла спасателей в Никополе: двое из них в больнице
14:59
Эксклюзив
Defense Express: Главная задача РФ – дестабилизировать мир
14:49
За наведение российских ракет заработала 150 тыс. грн и пожизненный срок: в Украине вынесли приговор агентству ФСБ
14:46
Блинкен в Аммане встретился с лидером Палестинской автономии
14:20
Экс-замминистра юстиции подозревают в растрате имущества более чем на 10 млн грн
14:19
"Украина. Развенчивание мифов": в новом ролике рассказали, как культ "победы" во Второй мировой превратился в пропаганду в РФ
13:43
Украина открыла пункт пропуска с непризнанным Приднестровьем
13:42
Подрыв моста Горловка - Ясиноватая усложняет логистику россиянам, - Евлаш
13:30
OPINION
Кино уже не боится войны
13:27
"Защищать Украину придется всем": в Минобороны заявили, что найдут тех, кого нет в реестре военнообязанных
13:22
В Крыму пытали человека, который искал депортированных украинских детей, - правозащитница
13:05
Эксклюзив
Украина должна перевести экономику на военные рельсы, как уже давно сделала Россия, – глава правления Института мировой политики Шлинчак
13:01
Автор комиксов Marvel и DC Кит Гиффен скончался в 70 лет
12:53
Как не стать жертвой мошенников: НБУ дал советы украинцам
12:50
РФ не выпускает жителей из ВОТ, чтобы паспортизировать большее население, - ГПСУ
12:36
Европейские страны выделят 143 млн евро на разминирование Украины
12:34
ПАСЕ
ПАСЕ признала Путина диктатором, а РФ – диктатурой
12:33
Даниил Гетманцев
Гетманцев о возможном прекращении западной помощи Украине: "У нас плохие и очень плохие сценарии"
12:28
Остин: США смогут поддерживать оружием одновременно Украину и Израиль
12:18
Россияне ударили дроном по машине с гражданскими в Бериславе: есть погибшая
12:16
Территориальные уступки Украины считают недопустимыми 80% респондентов, даже если это означает длительную войну, - опрос КМИС
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV