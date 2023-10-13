Россияне еребрасывают старую военную технику из Крыма, вероятно, на Херсонское направление, - движение Атеш
Партизаны движения "Атеш" зафиксировали перемещение российской старой военной техники: оккупанты перебрасывают ее из Крыма, вероятно, на Херсонское направление
Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
Указано, что агент движения зафиксировал помещение старой тяжелой российской военной техники, а именно танка и бензовоза, по трассе М17-Е97, которая проходит по территории Крыма и Херсонской области.
Фото: t.me/atesh_ru
"Вероятно, ее везут на Херсонское направление. У врага нарастает паническое настроение. Они готовятся к мощному удару Украины на упомянутом участке фронта", - говорится в сообщении.
Партизаны отметили, что передали информацию о перемещении техники "в соответствующие учреждения для дальнейших ликвидаций".
- Ранее партизанское движение "Атеш" сообщило, что фиксирует подготовку российской армии к обороне временно оккупированного Мариуполя.
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