Об этом пишет спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Корабельная группировка противника в Черном море составляет 13 кораблей, среди которых четыре ракетоносителя, включая два подводных. Общий залп может достигать 24 "калибров".

"Совершенно очевидна определенная экономия ракет, но степень угрозы ракетного удара не уменьшается", - подчеркнул спикер.

Также Назаров призвал мужчин, которые подлежат мобилизации, посетить территориальные центры комплектования для сверки данных и прохождения медкомиссии.

В Military Media Center военный аналитик полковник Петр Черник заявил, что Украина сможет эффективно противостоять угрозе ракетных ударов с акватории тогда, "когда у нас появится хорошая авиация от НАТО, в том числе самолеты F-16".

"По моему мнению, нет сомнений, что рано или поздно авиация от западных партнеров в Украине появится", - сказал Черник.

Пока же украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.