Россияне экономят ракеты, но угроза ударов не уменьшилась: в Черном море до сих пор находятся 4 ракетоносителя
По состоянию на 14:00 2 марта в Черном море до сих пор находятся 4 ракетоносителя армии РФ, предупреждают об угрозе ударов, несмотря на экономию врага
Об этом пишет спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
Корабельная группировка противника в Черном море составляет 13 кораблей, среди которых четыре ракетоносителя, включая два подводных. Общий залп может достигать 24 "калибров".
"Совершенно очевидна определенная экономия ракет, но степень угрозы ракетного удара не уменьшается", - подчеркнул спикер.
Также Назаров призвал мужчин, которые подлежат мобилизации, посетить территориальные центры комплектования для сверки данных и прохождения медкомиссии.
В Military Media Center военный аналитик полковник Петр Черник заявил, что Украина сможет эффективно противостоять угрозе ракетных ударов с акватории тогда, "когда у нас появится хорошая авиация от НАТО, в том числе самолеты F-16".
"По моему мнению, нет сомнений, что рано или поздно авиация от западных партнеров в Украине появится", - сказал Черник.
Пока же украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
- На 28 февраля в Черном море находились 17 российских кораблей, среди которых 5 ракетоносителей .
- К вечеру 1 марта РФ завела в пункт базирования один из пяти ракетоносителей, находившихся в Черном море утром, общий суммарный залп ракет наготове может достигать 24 "калибров". Однако угроза ракетных обстрелов Украины остается.
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