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Россияне дважды в день обстреляли Сумщину. 17 прилетов

7 сентября, 2022 среда
23:34
война с Россией

За день, 7 сентября, российский агрессор дважды ударил по территории Сумской области

Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня россияне дважды открывали минометный огонь по территории Эсманьского общества. Всего 17 прилетов. Без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

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