Россияне дважды в день обстреляли Сумщину. 17 прилетов

Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня россияне дважды открывали минометный огонь по территории Эсманьского общества. Всего 17 прилетов. Без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

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