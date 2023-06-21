Об этом пишет The Economist в статье, посвященной начальнику ГУР Кириллу Буданову.

Отмечается, что в марте 2022 года российские ракеты попали в здание ГУР на Рыболовном острове в Киеве.

"Окна выбило, а старые здания неподалеку были разрушены", - пишет The Economist.

Украинские разведчики в комментарии изданию рассказали, что первая атака РФ "парализовала" многих.

"Офицеры вспоминают террор, когда падали ракеты, вылетали окна и обваливались полуразрушенные здания. Люди, ожидавшие в приемной встречи со своим шефом, упали на пол.

Через несколько мгновений открылась дверь и вышел Кирилл Буданов, который сказал: "Все в порядке" и приказал вернуться к работе. Он отряхнулся, надел кепку и вышел во двор, чтобы осмотреть повреждения", - говорится в публикации.

По данным The Economist, 29 мая 2023 года россияне пытались снова атаковать штаб-квартиру ГУР баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами. Они чуть не попали в здание ГУР и соседний автомобильный мост, а дроны зацепили другое здание. Тогда над Киевом и областью сбили все 11 ракет.

На следующий день президент России Владимир Путин похвастался "точным" ударом, уничтожившим комплекс ПВО. Российские пропагандисты заявили, что Буданова эвакуировали в Германию с ранением и якобы впал в кому.

"The Economist может подтвердить, что ни одно из этих утверждений не соответствует действительности", - отмечают в статье.

Фейк о болезни Буданова

Российские пропагандистские СМИ заявили, что 29 мая РФ обстреляла здание Главного управления разведки Украины, в результате чего был "ранен" Кирилл Буданов. По словам российских изданий, главу разведки доставили в Германию на лечение, где он "находился в тяжелом состоянии".

Позже вражеские медиа, якобы ссылаясь на материал немецкого издания Stern, заявили, что глава ГУР "находится в коме". Издание опровергло существование этого материала и заявило, что это фейк русских пропагандистов.

Сам Кирилл Буданов 20 июня высмеял фейки российской пропаганды.



"Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих - Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Отряд бессмертных будет ночью приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить", - прокомментировал глава ГУ.

20 июня заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала фото со встречи главы ГУР Кирилла Буданова с послом Японии Мацудой Кунинори, таким образом опроверг фейк России о "болезни" главы разведки.

"Не муляж, все участники встречи живы и здоровы", – написала Джапарова.