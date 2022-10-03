Россияне дважды обстреляли Сумщину из артиллерии: повреждено агропредприятие
В течение 3 октября россияне дважды обстреливали пограничный Ахтырский район Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий
По информации Живицкого, в течение дня россияне дважды обстреливали пограничье в Ахтырском районе. Всего было зафиксировано 11 приходов из артиллерии. В Великописаревской громаде в результате обстрелов повреждено аграрное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.
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