Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

По информации Живицкого, в течение дня россияне дважды обстреливали пограничье в Ахтырском районе. Всего было зафиксировано 11 приходов из артиллерии. В Великописаревской громаде в результате обстрелов повреждено аграрное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.

В понедельник, 3 октября, российские захватчики нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе Харьковской области. Погиб врач, ранена медсестра

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