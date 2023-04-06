Россияне дважды обстреляли приграничье Черниговщины из минометов

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

Буквально через минуту в Черниговской области прогремели 4 взрыва в районе населенного пункта Леоновка.

"С 06:45 до 06:46 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, по н.п. Леоновка. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении пресс-службы.

"С 07:15 до 07:30 зафиксировано 8 взрывов, предположительно миномет 120 мм, в район н.п. Гремяч", - добавили в ОК "Север".

Здесь тоже без потерь.