Россияне дважды обстреляли приграничье Черниговщины из минометов
Утром 6 апреля российская оккупационная армия дважды обстреляла приграничные территории Черниговской области. Захватчики применили минометы
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".
Буквально через минуту в Черниговской области прогремели 4 взрыва в районе населенного пункта Леоновка.
"С 06:45 до 06:46 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, по н.п. Леоновка. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении пресс-службы.
"С 07:15 до 07:30 зафиксировано 8 взрывов, предположительно миномет 120 мм, в район н.п. Гремяч", - добавили в ОК "Север".
Здесь тоже без потерь.
- 24 марта в результате обстрелов приграничья Черниговщины погиб человек .
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