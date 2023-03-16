Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Из-за ударов кассетными боеприпасами повреждения разной степени получили по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие.

"Несмотря на относительную удаленность от линии фронта, Константиновка постоянно страдает от вражеских обстрелов. Россияне неустанно стряпают из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре", - отмечает Кириленко.