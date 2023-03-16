Россияне дважды обстреляли Константиновку: ранены 6 человек, среди них иностранный волонтер
В течение 16 марта россияне дважды из "Ураганов" обстреляли Константиновку на Донетчине. В результате ранены 6 человек, среди них иностранный волонтер
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Из-за ударов кассетными боеприпасами повреждения разной степени получили по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие.
"Несмотря на относительную удаленность от линии фронта, Константиновка постоянно страдает от вражеских обстрелов. Россияне неустанно стряпают из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре", - отмечает Кириленко.
- В четверг, 16 марта, россияне атаковали двор одного из медицинских заведений Херсона, обошлось без жертв.
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