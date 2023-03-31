Россияне дважды атаковали Никопольщину по артиллерии и БПЛА, поврежден дом

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграмме.

За день Марганецкая громада на Днепропетровщине дважды попала под обстрел: сначала из артиллерии, а после из БПЛА. Отмечается, что люди невредимы.

"В Марганце повреждено социальное учреждение, авто и пара хозяйственных построек. Последствия атак еще уточняются", - утвердил глава администрации.