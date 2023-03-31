Россияне дважды атаковали Никопольщину по артиллерии и БПЛА, поврежден дом
За день 31 марта российская армия дважды атаковала Никопольский район на Днепропетровщине: повреждено социальное учреждение, авто и хозяйственные постройки
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграмме.
За день Марганецкая громада на Днепропетровщине дважды попала под обстрел: сначала из артиллерии, а после из БПЛА. Отмечается, что люди невредимы.
"В Марганце повреждено социальное учреждение, авто и пара хозяйственных построек. Последствия атак еще уточняются", - утвердил глава администрации.
- Напомним, российские захватчики из артиллерии обстреляли Авдеевку в Донецкой области, в результате атаки два человека погибли, среди них младенец. За день до трагедии семью просили эвакуироваться из города.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное