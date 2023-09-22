Россияне дважды атаковали Никополь беспилотниками
Днем 22 сентября российская оккупационная армия дважды атаковала Никополь Днепропетровской области беспилотниками. К счастью, люди не пострадали
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"За день российская армия дважды атаковала Никополь. Был налет беспилотников. Враг попал по городу дроном-камикадзе. С другой БПЛА – сбросил боеприпасы", - написал он.
Последствия уточняются.
- В ночь на 21 сентября россияне из "градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Мировскую общину и Никополь Днепропетровской области. Были ранены три человека. А днем сбросили боеприпас с беспилотника на Марганец.
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