"Россияне достигли последних резервов, а белорусы вряд ли будут атаковать": польский генерал проанализировал ситуацию на фронте
Российские захватчики, пытаясь выбить украинцев из Донбасса, достигли своих последних резервов. Рашисты пытаются нанести удар в сторону Краматорска, но украинская оборона на этом направлении чрезвычайно эффективна
Об этом в эфире польского телеканала TVN24 рассказал генерал-лейтенант в отставке Вальдемар Скшипчак.
Бывшего командующего Сухопутными войсками Польши пригласили в студию для анализа событий русско-украинской войны. Оценивая ситуацию в окрестностях Северодонецка, Скшипчак отметил, что "украинцы имеют преимущество, поскольку они связывают значительные силы российской армии, уже несколько дней безуспешно пытающиеся захватить этот город.
Русские вывели на фронт все силы, которые они располагали. Кроме того, они частично восстановили боеспособность 20-й армии и 1-й гвардейской танковой армии, стоящие вдоль границы с Украиной и ведущие артиллерийский огонь по Чернигову и Сумам. Сейчас россияне восполняют потери в частях солдатами, привлеченными в ноябре, то есть не полностью обученными новобранцами. Около 25 тыс. резервистов привлечены к подразделениям 1-й танковой армии и 20-й армии. Им дали старую технику, но ее могут использовать в бою" – отметил генерал.Эти силы, уверен Вальдемар Скшипчак, рашисты уже через несколько недель планируют использовать для нанесения ударов – вероятно, в направлении Полтавы или Киева. Но украинская армия, по словам экс-командующего Сухопутными войсками Польши, профессионально держит оборону, имеет укрепленные позиции, а значит, может вести долговременную оборону на этом участке.
Также эксперт отметил успех ВСУ в южных регионах Украины."Украинцы атакуют из Кривого Рога в направлении Каховского водохранилища и от Николаева до Херсона. Они постепенно разбивают оборону рашистов в степи и освобождают территорию. Этот успех позволяет украинцам дезорганизовать оборону российской армии, а также заставляет россиян отводить резервы по другим направлениям", – заявил Скшипчак.
Он также обратил внимание на 6-7 белорусских батальонов, которые "проводят демонстрационные действия" недалеко от украинской границы. Генерал сомневается, что белорусы будут атаковать. По его мнению, их действия направлены на отвлечение части украинских сил.
- Напомним, в Луганской ОВА сообщили, что россияне контролируют более 70% Северодонецка.
- Оккупанты оттеснили украинских военных из центра Северодонецка и пытаются отрезать путь в Бахмут.
- Советник министра обороны заявил, что Украине для перехода в контрнаступление нужны 100 дальнобойных артиллерийских систем.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.02
Покупка 34.02Продажа 34.96
-
EUR
Покупка 35.62Продажа 36.96
- Актуальное
- Важное