"Россияне достигли последних резервов, а белорусы вряд ли будут атаковать": польский генерал проанализировал ситуацию на фронте

Об этом в эфире польского телеканала TVN24 рассказал генерал-лейтенант в отставке Вальдемар Скшипчак.

Бывшего командующего Сухопутными войсками Польши пригласили в студию для анализа событий русско-украинской войны. Оценивая ситуацию в окрестностях Северодонецка, Скшипчак отметил, что "украинцы имеют преимущество, поскольку они связывают значительные силы российской армии, уже несколько дней безуспешно пытающиеся захватить этот город.

Русские вывели на фронт все силы, которые они располагали. Кроме того, они частично восстановили боеспособность 20-й армии и 1-й гвардейской танковой армии, стоящие вдоль границы с Украиной и ведущие артиллерийский огонь по Чернигову и Сумам. Сейчас россияне восполняют потери в частях солдатами, привлеченными в ноябре, то есть не полностью обученными новобранцами. Около 25 тыс. резервистов привлечены к подразделениям 1-й танковой армии и 20-й армии. Им дали старую технику, но ее могут использовать в бою" – отметил генерал.

Эти силы, уверен Вальдемар Скшипчак, рашисты уже через несколько недель планируют использовать для нанесения ударов – вероятно, в направлении Полтавы или Киева. Но украинская армия, по словам экс-командующего Сухопутными войсками Польши, профессионально держит оборону, имеет укрепленные позиции, а значит, может вести долговременную оборону на этом участке.

Также эксперт отметил успех ВСУ в южных регионах Украины.

"Украинцы атакуют из Кривого Рога в направлении Каховского водохранилища и от Николаева до Херсона. Они постепенно разбивают оборону рашистов в степи и освобождают территорию. Этот успех позволяет украинцам дезорганизовать оборону российской армии, а также заставляет россиян отводить резервы по другим направлениям", – заявил Скшипчак.

Он также обратил внимание на 6-7 белорусских батальонов, которые "проводят демонстрационные действия" недалеко от украинской границы. Генерал сомневается, что белорусы будут атаковать. По его мнению, их действия направлены на отвлечение части украинских сил.