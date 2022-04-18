Россияне должны привыкать к этому, - главный украинский разведчик Буданов о взрывах в Белгороде
Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что россиянам следует понять, что война может прийти и на их территорию
Об этом Буданов заявил в интервью Spiegel .
Буданов отказался комментировать предположение немецкого журналиста, что украинская армия, очевидно, проводила операции в глубине вражеской территории, в частности, в начале апреля на топливном складе в российском городе Белгород.
В то же время, он посоветовал россиянам привыкать к подобным инцидентам и осознать, что впервые с 1943 года могут происходить нападения и на их территорию.
"Конечно, россияне не хотели даже воображать, что война может затронуть их территорию. Я понимаю, что им трудно признать, что впервые с 1943 года происходят нападения на территорию России. Но к этому им нужно привыкать", - сказал Буданов.
Он добавил, что россияне могут инсценировать атаки на собственные объекты в РФ, чтобы выставить Украину перед своими гражданами преступным государством.
"Есть признаки таких планов. Целью таких инсинуаций обычно является оправдание собственной агрессии. На этот раз цель другая: во-первых, речь идет о консолидации собственного общества, массово отказывающегося бороться. Им нужно показать, что Украина – это террористическое государство, угроза, которую нужно остановить. А во-вторых, чтобы отвлечь внимание общества от Бучи, других случаев изнасилования и убийств детей. Поэтому если в ближайшие дни взорвутся вокзалы, электростанции или топливные баки, а Украину каждый раз обвинят, я не буду очень удивлен", - пояснил Буданов.
- 1 апреля в российском Белгороде произошел пожар на нефтебазе .
- В Минобороны Украины, в ответ на обвинения в атаках на Белгород, отметили , что проводят оборонную операцию.
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