Россияне должны привыкать к этому, - главный украинский разведчик Буданов о взрывах в Белгороде

Об этом Буданов заявил в интервью Spiegel .

Буданов отказался комментировать предположение немецкого журналиста, что украинская армия, очевидно, проводила операции в глубине вражеской территории, в частности, в начале апреля на топливном складе в российском городе Белгород.

В то же время, он посоветовал россиянам привыкать к подобным инцидентам и осознать, что впервые с 1943 года могут происходить нападения и на их территорию.

"Конечно, россияне не хотели даже воображать, что война может затронуть их территорию. Я понимаю, что им трудно признать, что впервые с 1943 года происходят нападения на территорию России. Но к этому им нужно привыкать", - сказал Буданов.

Он добавил, что россияне могут инсценировать атаки на собственные объекты в РФ, чтобы выставить Украину перед своими гражданами преступным государством.

"Есть признаки таких планов. Целью таких инсинуаций обычно является оправдание собственной агрессии. На этот раз цель другая: во-первых, речь идет о консолидации собственного общества, массово отказывающегося бороться. Им нужно показать, что Украина – это террористическое государство, угроза, которую нужно остановить. А во-вторых, чтобы отвлечь внимание общества от Бучи, других случаев изнасилования и убийств детей. Поэтому если в ближайшие дни взорвутся вокзалы, электростанции или топливные баки, а Украину каждый раз обвинят, я не буду очень удивлен", - пояснил Буданов.

1 апреля в российском Белгороде произошел пожар на нефтебазе .

В Минобороны Украины, в ответ на обвинения в атаках на Белгород, отметили , что проводят оборонную операцию.

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