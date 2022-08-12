Дипломат поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне должны нести хотя бы минимальную ответственность, иначе это будет война на десятилетие. Граждане РФ не чувствуют войны. Они говорят: убивайте быстрее хохлов, мы уже намучились с ними – почему это они не капитулируют? И в то же время россияне гуляют по Европе. Решения ЕС о закрытии туристического въезда для россиян должно быть однозначным. Решение в Украине должно быть еще более жестким - закрыть вообще въезд для граждан РФ на период тотальной войны с Россией", - отметил Чалый.

Эксперт добавил, что запрет на въезд в ЕС для граждан России не является наказанием.

"Запрет въезда россиянам в Евросоюз - это на самом деле никакое не наказание. Это просто лишение определенной привилегии въезда в Европу в туристических целях. В то же время речь не идет о национальных визах, приезде в медицинских целях или посещении семьи. Речь идет только о туризме", - заметил Валерий Чалый.

11 августа Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами. Под санкцию не попадут лица, являющиеся сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей. Также лица, занимающиеся международными грузоперевозками и пассажирскими перевозками и лица, имеющие право свободного передвижения согласно законодательству ЕС. Лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянное разрешение на проживание в Эстонии, также смогут въехать в страну.

Премьер Финляндии Санна Марин поддержала ограничение выдачи россиянам виз в Европу и заявила, что ожидает, чтобы соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.

В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал идею всеобщего запрета на въезд россиян в ЕС, поскольку, по его мнению: это война Путина.

Позже министр иностранных дел Украины отреагировал на заявление канцлера Германии: не Путин, а реальные российские солдаты приезжают из России, чтобы убивать.

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