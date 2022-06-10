Об этом говорится в данных Института изучения войны (ISW) от 9 июня.

Отмечается, что русские войска наступали на Славянск с юго-востока от Изюма. Они, вероятно, пытаются использовать свой контроль над районом вокруг Святогорска, чтобы продвинуться в сторону Славянска.

Институт сообщает, что попыткам оккупантов продвинуться в Славянск, вероятно, мешает Северский Донец, который им придется успешно пересечь на север (в районе Святогорска-Тетяновки) и к востоку от Славянска (в районе Райгородка), чтобы продвинуться в город.

Захватчики продолжали наземные, воздушные и артиллерийские атаки к востоку от Бахмута и 9 июня добились постепенных успехов. В частности, российские войска достигли частичного успеха в Камышевахе и Ротах. Кроме того, российские войска продолжали безуспешные атаки на Нагорное и Николаевку, говорят в ISW.

"Под прикрытием мощного артиллерийского огня российские войска продолжали бои за промышленную зону "Азот" в Северодонецке", - говорится в сообщении.

Также войска РФ, предположительно, ведут ограниченные бои вдоль оккупированных границ на севере Харьковской области. Российские войска продолжают сосредоточиться на укреплении оборонительных рубежей вдоль южной оси и усиливают наземные атаки на северо-востоке Запорожской области при поддержке ротации войск и техники.

По состоянию на 9 июня, по данным Генштаба ВСУ, на Славянском направлении оккупанты не предпринимали активных действий, однако пытались закрепиться на достигнутых рубежах. Так, враг совершал артобстрелы вдоль линии соприкосновения.

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