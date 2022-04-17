Россияне днем обстреляли центр Харькова. 5 человек погибли, 13 ранены, - "Суспильне"

Об этом сообщает "Суспильне".

По предварительным данным, 17 апреля около 13:30 и 14:00 российские войска совершили артобстрелы центральных районов Харькова.



"Суспильне" сообщает, что россияне выпустили на город снаряды из реактивных систем залпового огня.

В результате обстрелов были повреждены жилые и административные здания, в городе пожары.



Кроме того, по предварительной информации, предоставленной директором департамента здравоохранения Областной военной администрации Максимом Хаустовым, по состоянию на 15:00 известно уже о пятерых погибших. Еще 13 человек ранены.

Напомним, что, по сообщению главы Харьковской ОГА, за предыдущие сутки в Харькове было 23 обстрела и ракетный удар , есть пострадавшие

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