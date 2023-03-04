Россияне днем обстреляли Херсонщину: есть погибший, поврежден Дом культуры
Днем 4 марта армия захватчиков нанесла удар по Херсонщине, в результате чего погиб 57-летний мужчина
Об этом сообщили в Херсонской ОДА.
Под вражеский удар попало село Львово Тягинской тергромады. В результате обстрела повреждены несколько домов мирных жителей и Дом культуры.
Также 57-летний мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. Он погиб в собственном доме.
- 4 марта российская армия нанесла удар по селу Марьевка Запорожской области, расположенному на правом берегу Днепра. В результате удара повреждены дома.
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