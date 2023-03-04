Об этом сообщили в Херсонской ОДА.

Под вражеский удар попало село Львово Тягинской тергромады. В результате обстрела повреждены несколько домов мирных жителей и Дом культуры.

Также 57-летний мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. Он погиб в собственном доме.