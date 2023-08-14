Россияне днем обстреляли Херсон из артиллерии: контужена пожилая женщина
Российская оккупационная армия днем 14 августа обстреляла Херсон из артиллерии, в результате чего получила контузию пожилая женщина
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Удар пришелся на жилые кварталы.
"Около 15:20 российская артиллерия в очередной раз накрыла огнем город. Из-за вражеских ударов повреждены три дома. У 64-летней женщины врачи диагностировали контузию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что женщине уже оказана вся необходимая помощь.
- Ранее в этот день армия РФ обстреляла Понятовку на Херсонщине, в результате чего был травмирован мужчина.
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