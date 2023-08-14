Россияне днем обстреляли Херсон из артиллерии: контужена пожилая женщина

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Удар пришелся на жилые кварталы.

"Около 15:20 российская артиллерия в очередной раз накрыла огнем город. Из-за вражеских ударов повреждены три дома. У 64-летней женщины врачи диагностировали контузию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что женщине уже оказана вся необходимая помощь.