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Россияне днем обстреляли Херсон из артиллерии: контужена пожилая женщина

14 августа, 2023 понедельник
17:58
Война с Россией

Российская оккупационная армия днем 14 августа обстреляла Херсон из артиллерии, в результате чего получила контузию пожилая женщина

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Удар пришелся на жилые кварталы.

"Около 15:20 российская артиллерия в очередной раз накрыла огнем город. Из-за вражеских ударов повреждены три дома. У 64-летней женщины врачи диагностировали контузию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что женщине уже оказана вся необходимая помощь.

  • Ранее в этот день армия РФ обстреляла Понятовку на Херсонщине, в результате чего был травмирован мужчина.
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Украина
Херсонщина
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