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Россияне для устрашения четыре раза обстреляли оккупированную Горловку, – ГШ

10 декабря, 2022 суббота
20:01
война с Россией

Российская армия намеренно обстреляла из пушек центр оккупированной Горловки Донецкой области, чтобы запугать местных жителей

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в субботу, 10 декабря.

"На временно оккупированной территории Донецкой области, в городе Горловка, с 8 декабря текущего года оккупационная администрация предлагает представителям малого и среднего бизнеса переходить на отдаленный режим работы в связи с повышением риска обстрелов якобы со стороны сил обороны. Для запугивания местных жителей российские оккупанты совершили четыре обстрела центра города из артиллерии калибра 152 мм", – говорится в сообщении.

  • 4 декабря россияне ранили двух гражданских в Донецкой области - в населенных пунктах Алексеевка и Желанное Второе.
  • В результате российских обстрелов 5 декабря пострадали девять жителей в четырех населенных пунктах Донетчины.
  • 6 декабря враг ударил по Краматорску 4 ракетами : повреждены 39 жилых домов и школа вблизи города.
  • А 7 декабря оккупанты в Донецкой области убили 9 местных жителей, еще 15 человек получили ранения.
  • Также россияне обстреляли точку выдачи гуманитарки в Донецкой области, по меньшей мере три человека получили ранения.
  • 9 декабря в Донецкой области россияне убили пять мирных жителей, еще двое - ранены.

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