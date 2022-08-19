Россияне дистанционно заминировали местность в Старом и Верхнем Салтове Харьковской области
В Харьковской области российский агрессор осуществил дистанционное минирование местности в районах Старого и Верхнего Салтова
Об этом сообщает Генштаб.
"На Харьковском направлении российские убийцы совершали огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Петровка, Слатино, Большие Проходы, Коробочкино, Милова и Гусаровка. Нанесли авиационные удары возле Старого Салтова и Яворского. Враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БпЛА", - пишет Генштаб.
Российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение неподалеку Питомника, однако получили отпор и отступили.
Агрессор осуществил дистанционное минирование местности в районах Старого и Верхнего Салтова.
Юг Украины
"На Южнобужском направлении враг сосредотачивал усилия на недопущении продвижения наших войск и пополнении потерь. Продолжил обстрелы из танков и артиллерии разных типов вдоль всей линии столкновения. Нанес авиационные удары вблизи Николаевского, Нового Життя, Первомайского, Белой Крыницы и Лозового", - говорится в отчете.
Агрессор штурмовыми действиями попытался прорвать оборону ВСУ в районе населённого пункта Кирово. С результатами огневого поражения понес потери и хаотично отступил. В целях ведения воздушной разведки активно пользовался БпЛА.
Черное и Азовское моря
Корабельная группировка россиян продолжает поддерживать действия наземной группировки войск. РФ блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря и поражает объекты и инфраструктуру в тыловой части Украины.
- 19 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что со стороны Беларуси не обнаружены наступательные группировки, которые могли бы атаковать Волынский и Полесский регионы.
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