Россияне дезинформируют об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС. Залужный поговорил с Милли
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины рассказал главе Объединенного комитета начальников штабов США, что оккупанты распространяют дезинформацию о ситуации на ЗАЭС
Об этом Валерий Залужный сообщил в телеграме.
"Сегодня состоялся очередной телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Получил заверения генерала Милли в твердой помощи лично президента Джо Байдена, обеих палат парламента и американского народа в целом", - написал главком ВСУ.
Он поблагодарил за очередной пакет помощи США и последовательную поддержку борьбы за независимость.
Залужный проинформировал партнеров об оперативной ситуации по всей линии фронта.
"Заметил, что противник распространяет дезинформацию по ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя в ее обстрелах украинских военных", - написал Валерий Залужный.
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