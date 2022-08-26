Об этом Валерий Залужный сообщил в телеграме.

"Сегодня состоялся очередной телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Получил заверения генерала Милли в твердой помощи лично президента Джо Байдена, обеих палат парламента и американского народа в целом", - написал главком ВСУ.

Он поблагодарил за очередной пакет помощи США и последовательную поддержку борьбы за независимость.

Залужный проинформировал партнеров об оперативной ситуации по всей линии фронта.

"Заметил, что противник распространяет дезинформацию по ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя в ее обстрелах украинских военных", - написал Валерий Залужный.

22 августа в результате обстрелов российских захватчиков во временно оккупированном городе Энергодар погиб работник Запорожской атомной электростанции

25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии. На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к энергосети

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября .

26 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети.