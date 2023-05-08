Об этом информирует глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Говорят, что будет контрнаступление украинской армии. Понимаем, что те деньги, которые они предлагают – это уловки. В Бердянск завозят гражданских. Затем направляются в Крым или в сторону Донецкого региона. Необходимо понимать, что они делают так, чтобы местное население боялось украинское армию, а не их. Но некоторое население возвращается обратно в свои дома, потому что думают, что их могут ограбить", – заявил Малашко.

Местные СМИ публикуют видео эвакуацию украинцев.

Десятки автобусов вывозят людей.

Сообщается, что украинцев везут не в Бердянск, а в Крым и Россию.