Россияне десятками автобусов вывозят жителей временно оккупированной Запорожской области в Крым и РФ
Враг хитростью вывозит украинцев с временно оккупированной территории Запорожской области в Крым и Россию
Об этом информирует глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
"Говорят, что будет контрнаступление украинской армии. Понимаем, что те деньги, которые они предлагают – это уловки. В Бердянск завозят гражданских. Затем направляются в Крым или в сторону Донецкого региона. Необходимо понимать, что они делают так, чтобы местное население боялось украинское армию, а не их. Но некоторое население возвращается обратно в свои дома, потому что думают, что их могут ограбить", – заявил Малашко.
Местные СМИ публикуют видео эвакуацию украинцев.
Десятки автобусов вывозят людей.
Сообщается, что украинцев везут не в Бердянск, а в Крым и Россию.
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- "Власть" во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области расселяет россиян в дома жителей, выехавших на подконтрольную Украине территорию.
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