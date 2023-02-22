Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона.

"Пока в море ситуация стабильная. Ракетоносители на боевом дежурстве не зафиксированы", - подчеркнула она.

Однако Гуменюк отметила, что для выхода на боевой курс и пуска ракет российским кораблям достаточно два-три часа.

"И это может произойти в любое время... Кроме того, отсчет времени будет идти не с того момента, как я это объявила. Они уже находятся в пунктах базирования и снаряжаются, поэтому могут выйти на боевое дежурство в любой момент" , - отметила глава пресс-центра Сил обороны юга.

Пока штормовая погода, поэтому, по словам Гуменюк, это не очень способствует корабельным группировкам в открытом море, но и не критично для того, чтобы они там не появились.

"Поэтому учитывать эту угрозу нужно", - добавила она.