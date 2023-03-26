Россияне держат в застенках 500 жителей Мелитополя, - мэр
На временно захваченной территории Запорожской области после каждого взрыва оккупанты усиливают фильтрационные меры
Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупанты пытаются найти тех людей, которые сопротивляются, и сегодня более 500 гражданских мелитопольцев находятся в застенках рашистов", - сказал он.
Также мэр добавил, что после каждого взрыва оккупанты усиливают фильтрационные меры и эта фильтрация проходит крайне жестко.
"Это обыски, аресты, пытки, издевательства", - отметил Федоров.
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Мэр отметил, что российских военных становится больше, они въехали в Мелитополь и Веселое. Оккупанты запрещают людям покидать дома, вводят комендантские часы. Это делается для того, по словам Федорова, чтобы люди не видели передвижения российской военной техники и не могли передать эту информацию ВСУ.
- Напомним, 2 марта российские захватчики, которые не смогли захватить Запорожскую область, но заявили об оккупации, решили , что центром области у них будет временно оккупированный Мелитополь.
- В марте мэр Мелитополя Иван Федоров заявил , что захватчики готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Запорожской области.
- По данным аналитиков британской разведки, россияне "тихо" заявили , что Мелитополь стал центром оккупированной территории области, признавая, что войска вряд ли смогут захватить запланированные цели.
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