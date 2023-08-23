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Россияне держат в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"

23 августа, 2023 среда
16:50
Война с Россией

По состоянию на 23 августа на боевом дежурстве в Черном море находятся восемь российских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр"

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Общий залп составляет до четырех ракет.

В Азовском море дежурят два вражеских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп может достигать 8 ракет.

"В Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ВМС

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил, почему РФ не наносит удары из акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.
  • 22 августа РФ удерживала в Черном море два ракетоносителя с 12 "калибрами".
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