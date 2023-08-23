Россияне держат в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Общий залп составляет до четырех ракет.

В Азовском море дежурят два вражеских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп может достигать 8 ракет.

"В Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ВМС

22 августа РФ удерживала в Черном море два ракетоносителя с 12 "калибрами".