Россияне держат в Черном море подводный ракетоноситель
По состоянию на утро 28 октября российские оккупанты держат в Черном море на боевом дежурстве 2 корабля, один из них - ракетоноситель. Он снаряжен 4 "калибрами"
Об этом пишут Силы обороны юга и ВМС ВСУ .
Отмечается, что на боевом дежурстве в море 3 корабля вражеского флота. В Азовском - 1, в Черном - 2, одна из которых - подлодка со снаряжением до 4 ракет типа "Калибр".
В то же время Военно-Морские силы утверждают, что в Средиземном море находятся три российских корабля, среди них один ракетоноситель. Заметим, что он не снаряжен "калибрами".
- 27 октября российские оккупанты держали в Черном море на боевом дежурстве 4 корабля, один из них - ракетоноситель.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.3 Покупка 37.3Продажа 37.99
- EUR Покупка 39.45Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное