Россияне держат в Черном море подводный ракетоноситель

Об этом пишут Силы обороны юга и ВМС ВСУ .

Отмечается, что на боевом дежурстве в море 3 корабля вражеского флота. В Азовском - 1, в Черном - 2, одна из которых - подлодка со снаряжением до 4 ракет типа "Калибр".

В то же время Военно-Морские силы утверждают, что в Средиземном море находятся три российских корабля, среди них один ракетоноситель. Заметим, что он не снаряжен "калибрами".