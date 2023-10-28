Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне держат в Черном море подводный ракетоноситель

Россияне держат в Черном море подводный ракетоноситель

28 октября, 2023 суббота
11:23
Война с Россией

По состоянию на утро 28 октября российские оккупанты держат в Черном море на боевом дежурстве 2 корабля, один из них - ракетоноситель. Он снаряжен 4 "калибрами"

Об этом пишут Силы обороны юга и ВМС ВСУ .

Отмечается, что на боевом дежурстве в море 3 корабля вражеского флота. В Азовском - 1, в Черном - 2, одна из которых - подлодка со снаряжением до 4 ракет типа "Калибр".

В то же время Военно-Морские силы утверждают, что в Средиземном море находятся три российских корабля, среди них один ракетоноситель. Заметим, что он не снаряжен "калибрами".

  • 27 октября российские оккупанты держали в Черном море на боевом дежурстве 4 корабля, один из них -  ракетоноситель.
Украина
Россия
російська армія
ракетний удар
Чорное море
Читайте также:
У містах України дружини військових провели пікети з вимогою демобілізації
27 октября, 2023 пятница
В городах Украины жены военных, воюющих более 1,5 лет, провели пикеты с требованием демобилизации
путін
28 октября, 2023 суббота
"Смерть" Путина – это предвыборная технология, - Данилов
ізраїльські солдати
28 октября, 2023 суббота
ЦАХАЛ начала сухопутную операцию в Газе, палестинцы заявляют о танковых обстрелах
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 37.99
  • EUR
    Покупка 39.45
    Продажа 40.49
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 октября
12:42
В Украине по ремонту вышел один из блоков ТЭС: ситуация в энергосистеме по состоянию на 27 октября
12:31
Обновлено
ветер
В Киеве порывистый ветер повалил деревья: есть погибшие и травмированные
12:06
OPINION
Авдеевка и "ловушка Пригожина"
11:54
Эрдоган призвал Израиль "немедленно выйти из состояния безумия"
11:18
США и Китай увеличивают количество авиарейсов между странами, которые отменялись из-за Covid-19
11:05
Оккупанты не могут оправдать надежды Кремля на захват Авдеевки, - британская разведка
10:45
Обновлено
В Казахстане на шахте произошел пожар: погибли 16 человек
10:24
Венгрия
Венгрия не согласится на санкции против российского газа, нефти и атома, - глава МИД Венгрии
10:18
В центре Киева неизвестный напал с ножом на человека, правоохранители задержали подозреваемого
10:16
Латвийские пограничники обнаружили на границе с Беларусью двух мертвых мигрантов
10:16
Эксклюзив
Он себя еще покажет: дипломат Климкин о новом американском спикере Майке Джонсоне
10:08
OPINION
Я уже не верю, что государство снабдит меня оружием
10:00
28 октября День освобождения Украины от фашистских захватчиков
09:58
Обновлено
Умеров поговорил с Остином: речь шла о предстоящей встрече в формате "Рамштайн"
09:52
В России заявили о сбитых 6 беспилотниках в двух областях
09:30
Эксклюзив
У Бахмута враг пытается перехватить контроль за передним краем, - заместитель командира 3-й ОШБр
09:30
В Укрэнерго назвали количество крупных энергообъектов, которые РФ атаковала прошлой зимой
09:20
Обновлено
Украинская ПВО ночью над Днепропетровщиной уничтожила 3 вражеских ракеты
08:54
Израиль заявил о ликвидации руководителя военно-воздушных сил ХАМАС
08:38
ЮНИСЕФ потеряло связь со всеми своими работниками в Газе
08:31
Эксклюзив
"Погода стала на нашу сторону": офицер ВСУ о ситуации вокруг Авдеевки
08:30
Анонс
"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть Эль Класико 28 октября
08:30
Аналитика
Роберт Фицо
"Премьер реваншистов, который безжалостно врывается во власть". Какие условия выдвигает Фицо и как Словакия будет помогать Украине
08:29
Оккупанты в Луганской области строят собственные мобильные сети: будут контролировать каждый звонок жителей, - ОВА
08:14
США прекратили экспорт гражданского огнестрельного оружия на 90 дней
08:03
OPINION
Почему не стоит заранее проклинать Джонсона
08:01
Обновлено
В Херсоне раздались взрывы: россияне ударили по центру города
08:00
Обзор
Памятка для кулаков, роман из Ирпеня и страх умереть без тебя – 5 книг о зависимости от прошлого
08:00
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 12-го тура
07:55
Обновлено
Силы обороны в сутки ликвидировали 22 танка, 18 артсистем и 740 военных РФ, - Генштаб
07:46
Борис Джонсон будет работать ведущим на британском телеканале
07:28
Способна обезвреживать 95% всех мин: в Харьковской области разработали 16-тонную машину для разминирования
06:36
Страны Латинской Америки приняли резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины
06:20
Спрятали среди бананов: в турецком порту изъяли более 600 кг кокаина
06:00
В США обнаружили мертвым мужчину, который расстрелял 22 человека в штате Мэн
05:36
Південна Корея
В Южной Корее отказались легализовывать гей-браки в армии
05:08
Встреча Байден и Си Цзиньпин может состояться уже в ноябре, - Reuters
04:40
ЕС принял решение о передаче Украине доходов от замороженных активов РФ на €3 млрд
04:12
"Нет фашизма! Нет путинизма!": в Бельгии избили пророссийского политика из Нидерландов
03:44
В ISW отметили продвижение ВСУ на левом берегу Днепра
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV