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Россияне держат в Черном море 8 кораблей, ракетоносители "калибров" отсутствуют

14 сентября, 2023 четверг
09:32
Война с Россией

На утро 14 сентября российская армия на боевом дежурстве в Черном море держит 8 вражеских кораблей. Ракетоносители "калибров" отсутствуют

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

Отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, ракетоносителей нет.

В Азовском море находится один вражеский корабль. В Средиземном море на боевом дежурстве находится еще один вражеский корабль. Ракетоносителей среди них нет.

  • По состоянию на утро среды, 13 сентября, на боевом дежурстве в Черном море находилось 11 вражеских кораблей: ракетоносители "калибров" отсутствовали.
Украина
російська армія
Чорное море
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