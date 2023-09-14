Россияне держат в Черном море 8 кораблей, ракетоносители "калибров" отсутствуют
На утро 14 сентября российская армия на боевом дежурстве в Черном море держит 8 вражеских кораблей. Ракетоносители "калибров" отсутствуют
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
Отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, ракетоносителей нет.
В Азовском море находится один вражеский корабль. В Средиземном море на боевом дежурстве находится еще один вражеский корабль. Ракетоносителей среди них нет.
- По состоянию на утро среды, 13 сентября, на боевом дежурстве в Черном море находилось 11 вражеских кораблей: ракетоносители "калибров" отсутствовали.
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