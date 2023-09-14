Россияне держат в Черном море 8 кораблей, ракетоносители "калибров" отсутствуют

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

Отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, ракетоносителей нет.

В Азовском море находится один вражеский корабль. В Средиземном море на боевом дежурстве находится еще один вражеский корабль. Ракетоносителей среди них нет.