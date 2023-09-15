Россияне держат в Черном море 15 кораблей, среди них есть ракетоноситель

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

Отмечается, что россияне увеличили количество кораблей в Черном море и на данный момент удерживают на боевом дежурстве 15 кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет калибр общий залп до 8 ракет

В Азовском море находится 1 вражеский корабль. В Средиземном море также 1 вражеский корабль, однако на нем есть 4 ракеты.