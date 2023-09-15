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Россияне держат в Черном море 15 кораблей, среди них есть ракетоноситель

15 сентября, 2023 пятница
12:26
Война с Россией

На 10 утра 15 сентября в Черном море на боевом дежурстве находятся 15 вражеских кораблей РФ. Среди них есть один ракетоноситель с 8 "калибрами"

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

Отмечается, что россияне увеличили количество кораблей в Черном море и на данный момент удерживают на боевом дежурстве 15 кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет калибр общий залп до 8 ракет

В Азовском море находится 1 вражеский корабль. В Средиземном море также 1 вражеский корабль, однако на нем есть 4 ракеты.

  • На утро 14 сентября российская армия на боевом дежурстве в Черном море держала 8 вражеских кораблей. Вместо этого ракетоносители "калибров" отсутствовали.
Украина
російська армія
ракетний удар
Чорное море
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