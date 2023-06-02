Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном и Азовском морях состоит из 15 единиц, которые маневрируют вблизи ТОТ АРК и в направлении Новороссийска. Боевое дежурство продолжают нести 4 ракетоносителя", - написал он.

По его словам, на борту находятся до 24 "калибров".

Назаров оценивает уровень ракетной опасности как очень высокий.