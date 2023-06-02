Россияне держат в Черном и Азовском морях 15 кораблей: сколько среди них ракетоносителей
По состоянию на 2 июня россияне держат на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях 15 кораблей, в том числе четыре носителя крылатых ракет "Калибр"
Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
"Корабельная группировка вражеского флота в Черном и Азовском морях состоит из 15 единиц, которые маневрируют вблизи ТОТ АРК и в направлении Новороссийска. Боевое дежурство продолжают нести 4 ракетоносителя", - написал он.
По его словам, на борту находятся до 24 "калибров".
Назаров оценивает уровень ракетной опасности как очень высокий.
- 1 июня захватчики удерживали на боевом дежурстве три ракетоносителя.
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