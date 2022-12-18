Об этом отчитывался мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Рашисты начали новый виток террора - держат жителей, желающих уехать с оккупации, на вынужденных "новогодних каникулах", - подчеркнул мэр Мелитополя.

Он отметил, что за неделю с 12 по 18 декабря оккупанты выпустили в Запорожье только 174 жителя Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

С 15 декабря военные РФ перестали выпускать людей из оккупации вообще.

Иван Федоров утвердил, что "усилилась фильтрация и на альтернативных путях эвакуации: раньше можно было выехать из оккупации через Донецкую область или Крым в сторону Грузии или Эстонии и Латвии". Однако участились случаи, когда на российской границе с европейскими странами пограничники РФ не выпускали автомобили в ЕС.

"Итак, очередной пример террора кафиров в действии: они настолько боятся наступления ВСУ, что держат всех гражданских в заложниках в качестве "живого щита", - подчеркнул городской голова Мелитополя.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления рассказали , что в ноябре российские террористы выпустили с временно оккупированного Юга только 800 украинцев.

Также в ЦНС информировали, что на оккупированных территориях РФ размещает военных и технику в школах, где учатся дети.

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