Россияне держат 15 кораблей в Черном море, из них 2 ракетоносителя, - Братчук

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Последние сутки прошли у нас без сигналов воздушной тревоги и без обстрелов. Хотя в Черное море россияне вывели на боевое дежурство 15 кораблей, из которых 2 ракетоносители. Они достаточно динамично перегруппировываются и ведут соответствующие маневры. Российские корабли не выходят далеко в море, а жмутся ближе к берегам оккупированного Крыма. Поскольку Черное море несколько штормит, а также они прекрасно понимают, что у Сил обороны есть средства, чтобы потопить их группировку кораблей", - пояснил Братчук.

Глава Общественного совета отметил, что ситуация в регионе остается напряженной

"Ситуация остается напряженной. По данным разведки, российские оккупационные войска получили новую партию "шахедов". Именно этими дронами-камикадзе они могут атаковать Юг нашего государства. Поэтому следим за ситуацией", - добавил он.