Россияне депортируют жителей Северодонецка целыми кварталами, - глава ВГА Стрюк

Об этом в эфире объединенного телемарафона заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

"Россияне насаждают свои порядки на контролируемой части Северодонецка. Известны факты, когда людей принудительно депортировали из домов или целых кварталов, потому что российским военным было необходимо там занять позиции. Жителей насильно вывозят на оккупированную Россией территорию", - отметил Стрюк.

Он сообщил, что россияне держат под контролем большинство жилых кварталов. Но если говорить обо всем городе, то больше трети Северодонецка контролируется ВСУ.

"Наши ребята держат оборону, практически круглосуточно находясь в уличных боях. При этом их расстреливают и из минометов, и из крупнокалиберной артиллерии, продолжаются периодические авианалеты. Враг бросает все новую и новую живую силу на штурм города. Лишь невероятными усилиями на усилиях оборону и не допустить продвижения рашистов", – отметил Александр Стрюк. Он также подтвердил применение рашистами в Северодонецке запрещенных кассетных бомб.

О результатах обстрелов Донбасса сообщил также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

"Значительные разрушения жилого фонда в Горном, где за 19 июня россияне повредили сразу 19 домов, во Врубовке – семь, в Лисичанске обстреляно несколько административных зданий", – написал он.

Напомним, по состоянию на 19 июня Институт изучения войны (ISW) сообщил , что у россиян не хватает сил для продвижения в Северодонецке, успешные контратаки ВСУ заставляют оккупантов укрепляться.

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