Россияне депортировали 5600 украинских детей, - МВД

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

"На сегодняшний день сотни тысяч украинцев насильственно депортированы в страну-агрессор. Согласно данным Нац. бюро, уже идентифицировано более 5 600 детей, которые были принудительно вывезены в Россию. Реальное количество больше. И сегодня нарабатывается механизм возвращения этих детей", - сказала Павличенко.

С начала полномасштабного вторжения полиция обнаружила 12 уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 149 УКУ о торговле людьми, из них в трех случаях – торговля детьми.

В МВД добавили, что в мае на базе Европола заработала группа Ukrainian Task Force. Ее деятельность направлена на защиту временно перемещенных людей в Европу, а также в страны-агрессоры – Россию и Беларусь. Лидером группы является Австрия, в ее состав вошли правоохранители Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Польши, Румынии и Украины.

21 июля местные СМИ сообщали, что россияне в социальных сетях размещают объявления для жителей Херсонской области о якобы "приглашении для детей на отдых в Россию"

По состоянию на 28 июля в Украине 358 детей погибли , еще более 693 получили ранения с начала полномасштабного вторжения России.

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