Россияне деморализованы в Украине и даже сбили собственный самолет, – глава разведки Великобритании
В британской разведке отмечают, что российские войска отказываются выполнять приказы и специально выводят из строя технику, а Путин сильно переоценил уровень своей армии
Об этом заявил глава Британской разведки Джереми Флеминг, сообщают "Рейтерс".
"Мы видели, как русские солдаты – без оружия и морального духа – отказываются выполнять приказы, саботируют приказы, уничтожают собственную технику и даже случайно сбивают свой самолет",
– рассказал глава GCHQ.
Флеминг отметил, что советники Путина боятся сказать ему правду о том, насколько плохо идет война и насколько вредны для экономики России санкции Запада.
"Ошибки Путина равносильны стратегическому просчету. Российским солдатам не хватает оружия и боевого духа. Их командование в хаосе", - цитирует издание речь Флеминга.
Он также подтвердил, что уровень отказов некоторых из российских высокоточных ракет достигает 60%.
Отдельно Джереми Флеминг обратил внимание на Китай, который, по его словам, разыгрывает Путина, поскольку Си Цзиньпинь использует экономическую слабость России, чтобы купить дешевые нефть и газ для усиления глобального влияния Поднебесной.
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