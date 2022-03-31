Об этом заявил глава Британской разведки Джереми Флеминг, сообщают "Рейтерс".

"Мы видели, как русские солдаты – без оружия и морального духа – отказываются выполнять приказы, саботируют приказы, уничтожают собственную технику и даже случайно сбивают свой самолет",

– рассказал глава GCHQ.

Флеминг отметил, что советники Путина боятся сказать ему правду о том, насколько плохо идет война и насколько вредны для экономики России санкции Запада.

"Ошибки Путина равносильны стратегическому просчету. Российским солдатам не хватает оружия и боевого духа. Их командование в хаосе", - цитирует издание речь Флеминга.

Он также подтвердил, что уровень отказов некоторых из российских высокоточных ракет достигает 60%.

Отдельно Джереми Флеминг обратил внимание на Китай, который, по его словам, разыгрывает Путина, поскольку Си Цзиньпинь использует экономическую слабость России, чтобы купить дешевые нефть и газ для усиления глобального влияния Поднебесной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb