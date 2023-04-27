Россияне даже не появляются на судах для проверки украинского продовольствия, - Братчук
Российский саботаж зернового соглашения приобретает новые формы: представители РФ иногда даже не прибывают для проверки продовольствия, заблаговременно утверждая о нарушении
Об этом рассказал глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук в эфире Эспрессо.
"Этот саботаж получает новые формы – они просто не появляются, говорят, что Украина нарушает какие-то правила. Сегодня и вчера не смогли выйти, как минимум, 4 судна", – сказал Братчук.
По словам чиновника, россияне заявляют о желании поставлять зерно в беднейшие страны мира, однако сами же не ведут себя соответствующим образом. Кроме того, представители РФ иногда пытаются проводить проверки продовольствия в нетрезвом состоянии.
"Такие случаи были, когда они просто физически не могли подниматься на эти суда, падали в трюм после употребления соответствующих не очень легких напитков", - сообщил чиновник.
- 26 апреля Черноморский зерновой коридор в очередной раз был приостановлен российской стороной. Так, 25 апреля в Совместном Координационном Центре (г. Стамбул) представители России отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарному коридору.
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