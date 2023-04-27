Об этом рассказал глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук в эфире Эспрессо.

"Этот саботаж получает новые формы – они просто не появляются, говорят, что Украина нарушает какие-то правила. Сегодня и вчера не смогли выйти, как минимум, 4 судна", – сказал Братчук.

По словам чиновника, россияне заявляют о желании поставлять зерно в беднейшие страны мира, однако сами же не ведут себя соответствующим образом. Кроме того, представители РФ иногда пытаются проводить проверки продовольствия в нетрезвом состоянии.

"Такие случаи были, когда они просто физически не могли подниматься на эти суда, падали в трюм после употребления соответствующих не очень легких напитков", - сообщил чиновник.