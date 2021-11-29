"Россияне даже не начинают дискуссии": Витренко заявил, что нового контракта на транзит газа после 2024 года может не быть

Об этом Юрий Витренко рассказал в комментарии Reuters.

"Нет ничего, даже намека, никаких официальных или неофициальных переговоров (с Россией - ред.)... мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но россияне не хотят начинать эти дискуссии", - сказал Витренко.

Как передает издание, во время энергетического кризиса в Евросоюзе, когда цена на газ достигла рекордных показателей, страны ЕС ждут решения о ратификации "Северного потока-2". Этот газопровод обойдет транзитные страны и Украину в частности.



Витренко подчеркнул, что если новое соглашение с Россией о транзите газа не будет заключено после того, как срок истекнет в 2024 году, то у европейского блока увеличится зависимость от "Северного потока-2". Это, как следствие, позволит РФ усилить контроль над поставками газа в ЕС. По мнению Витренко, такая ситуация сделает Европу уязвимой к политическим перебоям поставок и скачкам цен.

"Мы надеемся, что этого не произойдет, но если это произойдет, они сертифицируют газопровод без полного соответствия букве европейского законодательства, то, конечно, мы обратимся в суд", - подчеркнул Витренко.