"Россияне даже не начинают дискуссии": Витренко заявил, что нового контракта на транзит газа после 2024 года может не быть
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет начинать переговоры с Украиной относительно нового контракта на транзит газа, в то же время срок действующего контракта истекает уже в 2024 году
Об этом Юрий Витренко рассказал в комментарии Reuters.
"Нет ничего, даже намека, никаких официальных или неофициальных переговоров (с Россией - ред.)... мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но россияне не хотят начинать эти дискуссии", - сказал Витренко.
Как передает издание, во время энергетического кризиса в Евросоюзе, когда цена на газ достигла рекордных показателей, страны ЕС ждут решения о ратификации "Северного потока-2". Этот газопровод обойдет транзитные страны и Украину в частности.
Витренко подчеркнул, что если новое соглашение с Россией о транзите газа не будет заключено после того, как срок истекнет в 2024 году, то у европейского блока увеличится зависимость от "Северного потока-2". Это, как следствие, позволит РФ усилить контроль над поставками газа в ЕС. По мнению Витренко, такая ситуация сделает Европу уязвимой к политическим перебоям поставок и скачкам цен.
"Мы надеемся, что этого не произойдет, но если это произойдет, они сертифицируют газопровод без полного соответствия букве европейского законодательства, то, конечно, мы обратимся в суд", - подчеркнул Витренко.
- Напомним, компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.
- Федеральное агентство Германии Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток-2", процесс может занять до четырех месяцев.
- 16 ноября немецкий регулятор принял решение приостановить сертификацию газопровода "Северный поток-2".
- Две украинские компании ООО "Оператор ГТС Украины" и ГК " Нефтегаз Украины " допустили к сертификации трубопровода.
- Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Россия пытается обойти законодательство Евросоюза, чтобы сертифицировать лишь часть газопровода "Северный поток-2".
- Президент Владимир Зеленский 26 ноября заявил, что построение российского газопровода "Северный поток-2" является "трагедией для Украины" и добавил, что украинские власти делают все возможное для отсрочки его запуска.
- Также Зеленский рассказал, что будет, когда закончится контракт с Россией на транзит газа, и есть ли в Украине дефицит угля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.44Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное