Россияне давят на Авдеевку с юга и севера, но платят высокую цену за это, - майор МВД Морозов
Ситуация в Авдеевке обостряется: россияне атакуют ежедневно и имеют локальное продвижение. Но это происходит за счет серьезных потерь в силе и технике
Об этом в эфире Еспресо заявил боец полка особого назначения и майор МВД Максим Морозов.
"Ситуация сложная и тяжело контролируемая. Враг обменивает метры нашей земли на кровь своих солдат и технику. Несмотря на потери, для него главное продвигаться. Потери у россиян серьезные - в живой силе, технике. Но у него есть определенное локальное продвижение", - сказал он.
Морозов подтвердил, что сейчас действительно ситуация в городе обостряется.
"Такая тактика для россиян привычна - жертвовать живой силой и техникой ради локальных или полулокальных успехов. Фантастическое желание окружить Авдеевку движет их руководством. Огромное количество боекомплекта тратит враг - по позициям и по городу. Огромное количество ракетных, авиаударов, работы арты" , – отметил майор МВД.
Боец добавил, что огромное количество атак на Авдеевку происходит ежедневно.
"Россияне интенсивно давят с обеих сторон – с юга и севера. Все зависит от того, где им удается продвигаться. Это зависит от профессионализма российских военных и количества боекомплекта. Бывает, что они получат по зубам на юге и лезут с севера. Успех они развивают благодаря волнам атак - мясо, которое идет, чтобы разоблачить наши огневые позиции, и за спинами профессионалы, которые оперативно и точно пытаются погасить наши огневые рубежи. Наша артиллерия и наши танки также действуют удачно. Им приходится платить высокую цену за это продвижение", - подытожил Морозов.
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