Россияне дали людям возможность уезжать из Мариуполя. Сопротивление оккупантам растет, - советник мэра Андрющенко
Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские оккупанты дали больше возможностей горожанам для выезда из оккупированного города, а также, что сопротивление россиянам среди мариупольцев растет
Чиновник поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"Российские оккупанты дали больше возможностей людям для выезда из Мариуполя, поэтому мы агитируем покидать город. Нарастает внутреннее сопротивление не только актива города, но и со стороны обычных пенсионеров", - отметил Андрющенко.
Советник мэра добавил, что в то же время российские захватчики агитируют людей возвращаться в Мариуполь.
"Россияне усиливают агитацию внутрь Украины, чтобы люди возвращались, ведь большая проблема с рабочими руками и специалистами", - заметил Петр Андрющенко.
- Ранее Андрющенко сообщил, что оккупанты анонсировали снос домов в Мариуполе с 1 июля.
- 29 июня главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики собирают личные данные эвакуированных жителей и пытаются их заставить сотрудничать.
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