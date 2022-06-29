Чиновник поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Российские оккупанты дали больше возможностей людям для выезда из Мариуполя, поэтому мы агитируем покидать город. Нарастает внутреннее сопротивление не только актива города, но и со стороны обычных пенсионеров", - отметил Андрющенко.

Советник мэра добавил, что в то же время российские захватчики агитируют людей возвращаться в Мариуполь.

"Россияне усиливают агитацию внутрь Украины, чтобы люди возвращались, ведь большая проблема с рабочими руками и специалистами", - заметил Петр Андрющенко.

Ранее Андрющенко сообщил, что оккупанты анонсировали снос домов в Мариуполе с 1 июля.

29 июня главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики собирают личные данные эвакуированных жителей и пытаются их заставить сотрудничать.

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