Россияне что-то знают и боятся: Згурец о дальнобойных ракетах ATACMS и Taurus для Украины
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что Украине нужно давить на европейских партнеров, чтобы Бундесвер быстрее провел ревизию Taurus и часть передал Украине
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"У российского ужаса глаза велики. Но украинская сторона должна вести четкое объяснение европейским партнерам, что Украина является участником контроля над ракетными технологиями, позволяющими нам получать системы вооружений дальностью до 500 км. Это укладывается в максимальные возможности Taurus. Не 300 км, как должно технические ограничения ATACMS, а 500 км, как может лететь Taurus", – пояснил Згурец.
По его словам, россияне что-то знают, масштабируют и испугаются. Украине нужно оказывать давление на европейских партнеров, чтобы Бундесвер быстрее провел ревизию Taurus и часть передал Украине.
"Если говорить об украинской ракете "Нептун" версии земля-земля, то она имеет дальность до 400 км, но с использованием дополнительных топливных баков эта ракета может действительно лететь на 1000 км", - добавил Згурец.
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