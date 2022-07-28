Россияне четыре раза обстреляли Бахмут из "ураганов"
Армия РФ обстреляла четыре раза из РСЗО "Ураган" город Бахмут на Донетчине. В результате обстрела три человека погибли, трое травмировались
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Бахмут снова под российским огнем — сегодня россияне обстреляли город четыре раза из "ураганов". Уже сейчас известно о минимум трех погибших и трех раненых. Повреждены 6 многоквартирных и 6 частных домов", - сказал он.
По словам главы области, россияне применяли кассетные боеприпасы. По состоянию на 20.47 на месте работали спасатели.
- В Донецкой области 26 - 27 июля оккупанты обстреляли дома, гостиницу и коксохимический завод, есть погибшие и раненые мирные жители.
- В Донецкой области 27 июля оккупанты убили 5 гражданских, ранили еще 8. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно.
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