Россияне четыре раза обстреляли Бахмут из "ураганов"

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Бахмут снова под российским огнем — сегодня россияне обстреляли город четыре раза из "ураганов". Уже сейчас известно о минимум трех погибших и трех раненых. Повреждены 6 многоквартирных и 6 частных домов", - сказал он.

По словам главы области, россияне применяли кассетные боеприпасы. По состоянию на 20.47 на месте работали спасатели.

В Донецкой области 26 - 27 июля оккупанты обстреляли дома, гостиницу и коксохимический завод, есть погибшие и раненые мирные жители.

В Донецкой области 27 июля оккупанты убили 5 гражданских, ранили еще 8. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно.

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