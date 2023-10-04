Россияне через ТОТ разворовывают средства под видом "свободной экономической зоны"

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Прикрываясь якобы "восстановлением" временно оккупированных территорий – россияне внедряют новые схемы хищения средств", – говорится в заявлении.

Оккупанты говорят об экономическом развитии региона, но на самом деле обогащаются за счет жителей и ограбленных предприятий. Основным инструментом этого процесса является так называемый Фонд развития территорий, который возглавляет вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. По данным подполья, он назначил своих "наблюдателей" во всех временно оккупированных регионах Украины, управляющих финансовыми потоками, которые российские власти официально выделяют на "восстановление".

Но это "восстановление" не имеет ничего общего с реальным положением дел. К примеру, на временно оккупированной Херсонщине провели совещание о включении пищевых предприятий в "свободную экономическую зону" региона. В этом мероприятии принимал участие руководитель регионального "Фонда развития территорий" Марина Гурьянова. Ее задача – контролировать сохранность ключевых финансовых запросов Марата Хусниллина и проведение средств через подконтрольные предприятия.

По информации от сопротивления, в дальнейшем рашисты намерены освоить деньги, которые предназначены на "развитие пищевой промышленности" с помощью захваченных и контролируемых предприятий на ТОТ. Также они планируют перераспределить схемы хищения украинского зерна. Одним из способов хищения зерна является его транспортировка в Ростов-на-Дону.

Сообщается, что к этому привлечены российские предприятия ООО "Альянс трейд" и ООО "Рейл-Техно", зарегистрированные на Константина Севостьянова.