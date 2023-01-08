Россияне через мобильную игру пытались привлечь украинских детей к шпионажу
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что россияне через мобильную игру пытались заставить украинских детей предоставлять информацию о расположении стратегических объектов
Об этом он написал в twitter .
Резников назвал этот поступок оккупантов "военным преступлением".
"Россия пыталась использовать украинских детей, чтобы они через мобильную игру бессознательно предоставили информацию о расположении стратегически важных объектов. Это не просто грязный трюк, это военное преступление", - написал Резников.
- В 2022 году Государственное бюро расследований объявило подозрения почти 500 фигурантам в производстве о государственной измене и коллаборационной деятельности во время войны с РФ.
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