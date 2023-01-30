Об этом он сказал в обращении к президенту Международного Олимпийского комитета Томасу Баху.

Кличко подчеркнул, что сегодня оккупанты являются "олимпийскими чемпионами по преступлениям против мирного населения" и отметил, что допуск захватчиков к соревнованию сделает Баха "соучастником этой отвратительной войны".

"Они имеют золотую медаль за депортацию детей и изнасилование женщин. Вы не можете поместить олимпийскую эмблему на эти преступления, потому что вы будете соучастником этой отвратительной войны. Не делайте этого, иначе вы измените олимпийскому духу", - сказал спортсмен.

Владимир Кличко отметил, что страна, нарушающая основные принципы международного права, не может быть узаконена и поддержана международным спортивным органом.

"Не совершайте этой монументальной ошибки. Мир наблюдает за вами. История будет вас судить. Успехов в принятии решения", - подчеркнул спортсмен.

27 января Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК промоутером войны РФ против Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ.

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