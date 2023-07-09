Об этом сообщила начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Там, где вода отошла достаточно сильно, они возвращаются. Но эта работа для них усложнена своим же минированием, потому что оно стало стихийной после того, как вода поработала с их минно-взрывными заграждениями", - отмечает она.

По словам начальника пресс-центра Сил обороны юга, враг комфортно себя чувствовал на тех рубежах обороны, куда его отбросила вода после подрыва Каховской ГЭС. Гуменюк также отметила, что эти позиции были лучше укреплены и располагались дальше от украинских артиллерийских сил.

По этой причине возвращение россиян на позиции, занимаемые ими до подрыва ГЭС, происходит очень неохотно. Кроме того, оккупанты имеют сложную гуманитарную ситуацию.

"Они продолжают очень серьезно страдать кишечными инфекциями, и некоторые врачи диагностируют это как холеру", - добавила Гуменюк.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, угрожающие подрывом Каховской ГЭС. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к жителям в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий, которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.

Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочесть по этой ссылке.

Тогда Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты отошли от Днепра на 5-15 км после того, как взорвали Каховскую ГЭС.

Известно, что США тщательно изучают доказательства по делу о подрыве Каховской ГЭС.

28 июня в отчете от Генштаба ВСУ сообщалось о том, что российские оккупанты приняли меры по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в некоторых населенных пунктах Херсонской области, которые оказались под их контролем после подрыва Каховской ГЭС и вспышки вирусных болезней. Рашисты заставили коммунальщиков расчищать обрушение и собирать трупы.

24 и 25 июня было обнаружено более 60 тел. Командование российских оккупационных войск скрыло реальное количество жертв, похоронив погибших в братских могилах без ДНК-тестирования и каких-либо памятных знаков.

3 июля Центр Национального Сопротивления сообщил, что на территории, которая была подтоплена в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, расположены 12 кладбищ, один скотомогильник и биотермическая яма. В результате подтопления этих объектов на ВОТ юга Украины может начаться эпидемия.

В то же время Владимир Коваленко, городской председатель Новой Каховки, отметил в эфире Эспрессо, что в городе численность вражеского личного состава стала значительно больше. После схода воды враг восстановил свои боевые позиции.

5 июля в эфире телеканала "Эспрессо" начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что в результате подрыва Каховской ГЭС гуманитарная ситуация на оккупированных территориях левого берега очень сложная - оккупанты массово страдают от кишечных инфекций.