Россияне атаковали воинскую часть на Берестейской в Киеве, нападение отбито
Российские оккупанты около 3:30 вели бой по воинской части в районе метро "Берестейская" города Киева, около 4:00 нападение отбила украинская армия
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
"Военные преступники РФ атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Нападение отбито", - говорится в сообщении.
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