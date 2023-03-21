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Россияне бьют по Одесчине, Китай продал России дронов на $12 млн, а премьер Японии неожиданно прибыл в Киев. Мировые СМИ об Украине 21 марта

Андриана Стахив
21 мартa, 2023 вторник
21:59
Мир про Украину

В фокусе международных изданий оказался удар россиян по Одесчине, продажа Китаем дронов России на $12 млн и неожиданно прибывший в Киев премьер Японии. Мировые СМИ об Украине 21 марта

Об этом и не только мировые СМИ писали 21 марта:

The New York Times

Министерство юстиции США будет оказывать помощь в расследовании военных преступлений в Украине. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд отказывается обсуждать активные расследования, однако в ходе недавнего визита в Украину он нарушил свою позицию, сообщив, что американские прокуроры идентифицировали нескольких конкретных россиян, подозреваемых в военных преступлениях против одного или нескольких американцев, пишет издание. Представители департамента юстиции рассматривают зверства России в Украине как серьезную угрозу верховенству права.

За год полномасштабного российского вторжения в Украину Китай продал Москве беспилотников и комплектующих к ним на сумму свыше 12 миллионов долларов. Сложные каналы сбыта и нечеткие описания продукции в экспортных данных не позволяют точно установить, есть ли в китайской продукции американские компоненты, что могло бы составить нарушение американского экспортного контроля. А официальные продажи, вероятно, являются лишь частью большего потока технологий через неофициальные каналы и другие дружественные России страны, такие как Казахстан, Пакистан и Беларусь. Соответственно, новые беспилотники постоянно попадают на войну в Украине.

Издание сообщает о том, что премьер-министр Японии совершил неанонсированный визит для встречи с президентом Украины. Он прибыл в Киев во вторник, 21 марта, чтобы встретиться с Зеленским. Посол США в Японии Рам Эммануэль заявил, что демонстрация солидарности премьер-министра с Зеленским контрастирует с партнерством между Си Цзиньпином и Путиным, назвав сближение между китайским и российским лидерами "омерзительным". Между тем представитель Министерства иностранных дел Китая отреагировал на новость о визите, заявив, что Япония должна "способствовать деэскалации ситуации, а не наоборот".

Тем временем идет встреча Си и Путина в Москве, на которой они обсудили расширение энергетического и финансового сотрудничества, а также пообещали "тесно сотрудничать". Кроме того, Си заявил, что пригласил Путина посетить Китай, подчеркнув решительную поддержку Пекином российского лидера спустя несколько дней после того, как МУС выдал ордер на арест и обвинил его в военных преступлениях.

The Washington Post

WP фактически все свои материалы в контексте войны в Украине посвящает визиту Си в Москву. В частности, рассказывает об отеле, в котором остановился китайский лидер. В издании отмечают, что он избегал пятизвездочных гостиниц вблизи Красной площади, остановившись в гостинице, расположенной внутри массивного закрытого китайского бизнес-центра с 12-гектарным парком в стиле "Запретного города". Семикомнатный президентский номер, расположенный на 20 этаже на площади около 4 000 квадратных футов, оборудован гостиной, столовой, баром, кухней для дворецкого, двумя спальнями с гардеробными, отдельными ванными комнатами и двумя хамамами.

Также СМИ акцентирует внимание на том, что Си и Путин демонстрируют свой союз, однако не предлагают пути к миру в Украине. Визит Си в Москву был представлен в Китае как часть смелой инициативы по созданию нового мирового порядка, и во вторник Си пригласил Путина посетить Китай позже в этом году, сигнализируя, что их решительная общая позиция против Запада только начинается, пишет WP.

В медиа также убеждены, что визит японского премьера в Киев резко контрастирует с визитом Си в Россию. Премьер Японии стал последним членом G7, совершившим путешествие в украинскую столицу, чтобы выразить поддержку. Это также показало, что Токио, по крайней мере, отказался от своих многолетних усилий по улучшению отношений с Россией - изменение стратегии стало очевидным в первые дни вторжения, когда Япония отреагировала в унисон с крупнейшими западными экономиками, введя санкции против Москвы. Кишида неоднократно предупреждал, что "сегодняшняя Украина завтра может стать Восточной Азией", выражая обеспокоенность по поводу того, что другие региональные игроки нарушают международные нормы, не называя прямо Китай, остающийся крупнейшим торговым партнером Японии.

The Guardian

По данным украинской военной разведки, российские крылатые ракеты, которые использовались Черноморским флотом России для ударов по Украине, были уничтожены при взрыве в крымском логистическом центре Джанкоя. Guardian цитирует: "Взрывом в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр-КН", перевозимые по железной дороге".

Также медиа публикует материал с провокационным названием "Ордер на арест Путина лишь разоблачает слабодушие МУС", в котором автор Рассел Каплан обвиняет суд в подыгрывании Западу и игнорировании его преступлений: "В голову приходит уничтожение Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии и Сирии, а также незаконная и преступная экономическая война санкций против Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Ирана, Афганистана и т.д., целью которой является попытка разрушить экономику этих стран и уморить людей голодом, чтобы заставить их изменить режим".

Путин отреагировал на слова министра обороны Великобритании о том, что Британия будет поставлять Киеву бронебойные снаряды, заявив, что Россия ответит.

Politico

США ускоряют поставки танков Abrams и систем Patriot в Украину. Пентагон намерен отремонтировать существующие корпуса танков M1A1 Abrams, чтобы доставить их в Украину этой осенью вместо строительства новых танков, которые будут доставлены гораздо позже. Тем временем 65 украинцев завершают изучение ракетной системы "Патриот" на базе Форт-Силл, штат Оклахома, в ближайшие дни.

Издание также пишет об уничтожении российских ракет, отмечая, что удар был нацелен на важное железнодорожное сообщение, используемое оккупационной армией.

Также в Politico убеждены, что Зеленский играет в длинную дипломатическую игру с союзником Москвы №1 президентом Китая Си Цзиньпином. Зеленский хочет сохранить Пекин как инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не оттолкнуть его, рискуя тем, что Си Цзиньпин одобрит обширный экспорт вооружений для российских вооруженных сил. В ближайшие годы глубокие карманы Китая, вероятно, также будут играть определенную роль в помощи Украине восстановиться после разрушений, вызванных войной, отмечают в СМИ.

CNN

Россияне нанесли ракетный удар по Одесчине. Вражеские истребители СУ-35 выпустили ракеты с моря. Есть раненые и повреждение зданий.

Также CNN цитирует украинского офицера, который отмечает, что российские войска "исчерпывают наступательный потенциал" в боях за Бахмут: "Они понесли значительные потери при попытках продвижения на юге и севере, а также при попытках наступать непосредственно через городские районы. Однако бесконечные попытки штурма продолжаются".

BBC

Как и часть других, издание пишет о том, что взрыв на севере аннексированного Крыма уничтожил перевозимые по железной дороге российские ракеты. В BBC подчеркивают, что этот удар, если он подтвердится, свидетельствует о том, что возможности украинских военно-воздушных сил по применению беспилотников выросли. До сих пор казалось, что Крым находится вне зоны досягаемости украинских ракет. Но эта атака указывает на то, что беспилотник, по крайней мере, может добраться глубже в тыл российских войск, чем считалось ранее.

В контексте визита в Москву США призывают Си Цзиньпина надавить на Путина, чтобы тот прекратил совершать военные преступления в Украине. "Мы надеемся, что президент Си будет давить на президента Путина, чтобы он прекратил бомбардировки украинских городов, больниц и школ, прекратил военные преступления и зверства и выводил свои войска", – отмечает Кирби.

Gazeta Wyborcza

Медиа рассказывает об Авдеевке, отмечая, что бои там почти столь же интенсивны, как в Бахмуте. "Выборча" называет город новой целью массированных российских атак. Враг сейчас постоянно пытается окружить Авдеевку, она может стать вторым Бахмутом в ближайшем будущем. Однако потери окупантов там также значительны.

Также издание не обходит вниманием взрыв в Крыму, цитируя сообщение Киева, что "украинский Крымский полуостров готовится к деоккупации".

Мир
Украина
Россия
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Китай
Крым
война с Россией
Авдеевка
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