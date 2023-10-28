Россияне бьют по объектам Нафтогаза почти еженедельно, - председатель правления

Об этом рассказал глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев в интервью "Радио Свобода".

"Многие объекты были повреждены и понесли потери. Нафтогаз в этом плане не является исключением. Почти еженедельно на сегодняшний день мы являемся целью, которую атакует Российская Федерация – враг. Но мы готовимся", - сказал он.

По словам Чернышева, ключевым остается укрепление украинской системы противовоздушной обороны.

По просьбе журналистов "Радио Свобода" оценить эффективность нынешней защиты по шкале от одного до десяти председатель правления сказал, что сейчас это "меньше десяти".