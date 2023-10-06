Россияне ударили по гражданским объектам Харькова, пострадал младенец

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов и глава областной ВА Олег Синегубов.

В 6.46 мэр написал: "Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города".

Глава ОВА призвал жителей всей области находиться в укрытиях и добавил, что оккупанты наносят удары.

Общественное в 6:48 сообщило , что в Харькове раздаются звуки взрывов. В тот же момент в регионе объявили тревогу.

Впоследствии директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии Общественное.Харьков сообщил о том, что по меньшей мере один человек получил ранения.

Глава ОВА сообщил , что предварительно есть информация о попадании в Киевском и Основянском районах города.

"Три человека получили ранения, состояние легкое", - написал Синегубов.

Он добавил, что экстренные службы работают на местах. Есть повреждения автомобилей и зданий.

В 7.21 в области отменили тревогу.

Впоследствии Терехов сообщил , что удары врага пришлись по гражданской инфраструктуре Харькова.

"В одном случае – по жилому дому. Есть неподтвержденная информация, что под его завалами может быть ребенок – спасатели пытаются как можно быстрее разобрать их", – написал городской голова.

Он подтвердил, что пострадавших в настоящее время трое - все в легкой форме, иссеченные стеклом.

В 7.49 Синегубов отметил , что к врачам обратились 9 гражданских. Среди пострадавших – ребенок 11 месяцев.

"Сейчас спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы построек", - написал глава ОВА.

В областной полиции сообщили, что по предварительным данным специалистов взрывотехнической службы, россияне ударили по Харькову ракетами типа "Искандер".