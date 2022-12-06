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Россияне бьют даже по трансформаторам, питающим несколько улиц в селах, - глава Сумской ОВА

6 декабря, 2022 вторник
16:19
война с Россией

Российские войска продолжают бить по объектам жизнеобеспечения Сумской области – под обстрел попадают водонапорные башни, водопроводы, подстанции и трансформаторы

Об этом в эфире Еспресо заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"После массированных обстрелов вчера область осталась без электроэнергии, но быстро удалось возобновить поставки. Сегодня утром работали графики почасовых отключений, но из-за превышения лимитов были применены аварийные отключения", - сказал он.

Живицкий добавил, что энергосистема нестабильна и каждую минуту меняется ситуация.

"Из-за похолодания люди чаще используют электроприборы и превышаются лимиты. Приходится выключать большое количество потребителей - сейчас около 50% потребителей в состоянии отключения. Они чередуются между собой", - отметил глава ОВА.

Он отметил, что продолжаются артобстрелы с территории РФ.

"На прошлой неделе была обстреляна подстанция на севере области. Враг бьет по объектам жизнеобеспечения - водонапорные башни, водопроводы, подстанции. Даже трансформаторы, питающие несколько улиц в селе - по ним тоже прицельно бьют из разных видов вооружения", - подытожил Живицкий.

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